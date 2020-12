Cochem-Zell

Die Corona-Krise hat längst auch die Cochemer Tafel erreicht. Der Laden, in dem Menschen mit geringem Einkommen für einen symbolischen Preis einmal in der Woche Lebensmittel einkaufen können, ist geschlossen – zum Schutz der ehrenamtlichen Mitarbeiter und der Kunden. „Das geht doch nicht, dass die Leute jetzt nichts kriegen“, erklärt Stefan Ziegler vom Edeka-Markt Kaisersesch. So überlegt er mit seinen Mitarbeitern, wie sie einkommensschwache Menschen auch ohne die Verteilung in der Tafel weiterhin unterstützen können.