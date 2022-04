Drei Jahre lang lief das Projekt „Smartes Wohnen im Alltag“ in mehreren Pilotgemeinden im Kreis Cochem-Zell. Im März ging die Projektphase zu Ende. Nun will der Kreis in Gesprächen mit den Ortsbürgermeistern, aber auch bei Veranstaltungen in den Dörfern abklären, ob es Interesse an einer Weiterführung gibt.