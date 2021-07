SV Binningen: Traditionsverein feiert rundes Jubiläum

Der Sportverein Blau-Weiß Binningen darf mit Recht als einer der bekanntesten Traditionsvereine im Kreis Cochem-Zell bezeichnet werden – nicht zuletzt dank des medial viel beachteten sportlichen Höhenflugs im Verbandsliga-Unterhaus der 70er- und 80er-Jahre. Fast genauso bemerkenswert ist, dass sich der SV Blau-Weiß nach Jahren der Lethargie am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen hat. Und im Gegensatz zu Dutzenden anderen Fußballvereinen, deren verlassene Rasenplätze landauf, landab vom Aufgeben Zeugnis geben, ist der SV Binningen pünktlich zu seinem 100. Geburtstag wieder sportlich voll im Geschäft. Und das will am letzten Juli-Wochenende gefeiert werden.