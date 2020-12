Kaisersesch

Rentner leben in den Tag hinein, ältere Menschen sind unflexibel und Alleinstehende einsam. Das sind Vorurteile, die in Einzelfällen wohl zutreffen mögen, ganz sicher jedoch nicht bei den Aktiven der Senioreninitiative Super 60 der Verbandsgemeinde (VG) Kaisersesch. Gerade weil die Frauen und Männer in verschiedenen Projekten unterwegs sind, um für sich selbst und andere die Lebensfreude zu erhalten, sind sie für den Deutschen Engagementpreis 2020 nominiert worden.