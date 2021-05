Ediger-Eller

Suchaktion in Ediger-Eller: Fahrrad an Moselufer war Auslöser

In Ediger-Eller hat ein verlassenes Kinderfahrrad am Moselufer am Sonntagvormittag zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften geführt. Wie die Polizei Cochem auf RZ-Nachfrage mitteilte, hatte eine Anruferin aufgrund des Radfundes die Befürchtung geäußert, ein Kind könnte in Ufernähe gestürzt und in die Mosel gefallen sein. Entsprechend viele Rettungskräfte beteiligten sich an einer Suchaktion.