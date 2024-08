Plus Ulmen

Stützmauer an Burg in Ulmen wird begutachtet: Geologische Untersuchung wird rund 11.800 Euro kosten

Von Dieter Junker

i An der Stützmauer unterhalb der nördlichen Schildmauer der Burg Ulmen sind Schäden festgestellt worden. Nun soll ein Gutachten die Ursache klären. Foto: Dieter Junker

Schon seit Längerem sind zahlreiche Schäden an der mehr als 1000-jährigen Burgruine in Ulmen festgestellt worden. Etwa 40 Schäden wurden bei einer Bauuntersuchung dokumentiert, darunter auch an der nördlichen Stützwand oberhalb des Maares. Um die Ursachen für die Schäden dort zu ermitteln, ist eine geologische Untersuchung erforderlich, die nun vom Stadtrat in Auftrag gegeben wurde.