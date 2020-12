Ulmen

Punkt für Punkt geht die Stadt Ulmen in den vergangenen Jahren Projekte an, die den Tourismus in der Eifel fördern sollen. Jetzt richtet sich der Blick auf die Burgruine, die derzeit, auch aufgrund der fehlenden Veranstaltungen, zumeist nur von Wanderern besucht wird. Das soll sich ändern. Thomas Kerpen ist überzeugt: „Wir haben Potenzial, die Burg ist eine schöne Veranstaltungsstätte.“ Die Stadt will mit einem Ideenwettbewerb ergründen, was möglich ist.