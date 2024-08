Plus Kelberg/Retterath St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Kelberg besteht seit fast 400 Jahren: Ein dickes Buch zum Doppeljubiläum Von Brigitte Bettscheider i Jürgen Schäfer hat die Chronik der St.Sebastianus-Schützenbruderschaft Kelberg erstellt. Foto: Brigitte Bettscheider Wenn der Verien zum Leben gehört wie der Beruf oder die Familie: Für Brudermeister Jürgen Schäfer ist die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Kelberg wichtig. Diese hat nun ihr Doppeljubiläum gefeiert. Lesezeit: 3 Minuten

Der Rahmen, in dem wir uns zum Gespräch treffen, ist historisch: ein Trierer Langhaus aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, ein ehemaliger Bauernhof in der Retterather Hauptstraße, in unmittelbarer Nachbarschaft des Geburtshauses von Jürgen Schäfers Ehefrau Irmgard. Dorthin ziehen sich die Schäfers am Wochenende zurück, seit das in jahrelanger Eigenleistung ...