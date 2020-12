Zell-Kaimt

Der Energieversorger innogy Westenergie soll die Straßenbeleuchtung der Kurtriererstraße, der Klemens- und der Pfalzgasse in Kaimt alsbald auf LED-Mastleuchten umrüsten. Das hat der Zeller Stadtrat während seiner jüngsten Sitzung in der Schwarze-Katz-Halle einstimmig beschlossen. „Die Arbeiten sollen kurzfristig im Oktober beginnen“, führte Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpgen aus. Die Kosten belaufen sich auf rund 53.300 Euro und sind zu 70 Prozent von den Grundstückseigentümern in der Abrechnungseinheit Kaimt zu tragen, zu 30 Prozent von der Stadt.