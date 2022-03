Für den Ausbau der K 18 (neu), der sogenannten Stadtwaldlinie in Cochem, wurden bisher vom Kreis etwas mehr als fünf Millionen Euro ausgegeben. Dies teilte die Kreisverwaltung in der Kreistagssitzung in Lutzerath mit. Es handelt sich um das größte kommunale Straßenbauprojekt in Rheinland-Pfalz.