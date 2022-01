Straßenausbau: Zell setzt klare Grenzen

Mit der Grundsatzfrage, ob die Stadt Zell für die nächsten Jahre ein neues Straßenausbauprogramm auflegen will, hat sich der Stadtrat während seiner jüngsten Sitzung in der Schwarze-Katz-Halle auseinandergesetzt. Die Antwort lautet: Ja, aber erst einmal in einem zeitlichen Umfang, der dazu ausreicht, vorrangig die noch ausstehenden Ausbauarbeiten aus dem vorangegangenen Programm für die Jahre 2017 bis 2021 geordnet zu einem Abschluss zu bringen. Hauptziel scheint zu sein, dass die Bürger nicht stärker durch wiederkehrende Beiträge belastet werden als bislang. Über diese Beiträge wird der Straßenausbau nämlich zum größten Teil (70 Prozent) gegenfinanziert. Doch was ist im Einzelnen geplant?