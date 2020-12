Cochem-Zell

Menschen in der letzten Phase ihres Lebens liebevolle Nähe zu geben, ist das ureigentliche Ziel der Sterbebegleitung des Hospizvereins Cochem-Zell, der mit den hauptamtlichen Hospizfachkräften des Caritasverbandes zusammenarbeitet. Doch diesen hohen Anspruch an ihre eigene Arbeit können weder die Ehrenamtlichen des Vereins noch die hauptamtlichen Hospizfachkräfte derzeit erfüllen. Den Ehrenamtlichen ist der Besuch von Familien mit einem schwerstkranken Angehörigen freigestellt, die Sterbenden in den Pflegeheimen und Krankenhäusern dürfen sie ohnehin nicht besuchen.