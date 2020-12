Steimers: „Die PEG Ulmen steht gut da“

Lutzerath

Den Jahresabschluss 2019 der Projektentwicklungsgesellschaft (PEG) Vulkaneifel Ulmen und den dazugehörigen Lagebericht hat der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Ulmen während seiner jüngsten Sitzung im Bürgerhaus „Zum Üßbachtal“ wohlwollend zur Kenntnis genommen. Das fiel sicherlich nicht sonderlich schwer, weil die PEG für 2019 einen Jahresgewinn von rund 31 000 Euro vorzuweisen hat (2018 waren es rund 24 000 Euro). Alfred Steimers, Bürgermeister der VG Ulmen und zugleich Geschäftsführer der Projektentwicklungsgesellschaft, sagte zu dem Jahresabschluss: „Der PEG geht es wirtschaftlich gut, nicht zuletzt dank der vermieteten Immobilien und der Einspeisevergütungen aus zwei Fotovoltaikanlagen.“ Dies wertet Steimers auch als Beleg dafür, „dass die Kommunen den Mut haben müssen, Geld für diese Art der Investitionen in die Hand zu nehmen“. In diesem Kontext nannte er unter anderem auch die Beteiligung am Energieversorger EVM.