Cochem-Zell. Bereits seit 20 Jahren ist Heike Raab in Mainz tätig, als Landtagsabgeordnete und seit 2011 als Staatssekretärin. Nun will sie erneut, im Team mit dem Landtagsabgeordneten Benedikt Oster, die Landespolitik gestalten. Wir haben alle Direktkandidaten gebeten, sich anhand eines Fragebogens vorzustellen, den wir allen im Vorfeld zugeschickt haben. Die folgenden Angaben stammen also direkt vom Kandidaten.