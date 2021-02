Cochem-Zell. Anke Beilstein zählt zu den politischen Schwergewichten in Mainz. Seit 15 Jahren sitzt sie für die CDU im Landtag, sie ist dort Vize-Chefin ihrer Fraktion. Erneut will sie den Wahlkreis erobern. Wir haben alle Direktkandidaten gebeten, sich anhand eines Fragebogens vorzustellen, den wir allen im Vorfeld zugeschickt haben. Die Angaben stammen also direkt von der Kandidatin.