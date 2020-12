Statue findet Weg zurück an die Mosel: Kardens Madonna taucht bei Frankreichs berühmtesten Kunstdieb auf

Treis-Karden

Der Schock für die Pfarrgemeinde St. Castor in Karden an diesem Mittwoch, 1. Februar 2017, sitzt tief: Jemand hat eine gefasste Madonnenfigur aus einem Reliquienschrein in der ehemaligen Stiftskirche Karden herausgebrochen, der vom Ende des 15. Jahrhunderts stammt und in dem Gebeine des heiligen Castor ruhen sollen. Die Figur scheint unwiederbringlich verloren. „Die Lücke, die sie hinterließ, klaffte wie eine Wunde an dem Schrein“, blickt Hermann-Josef Flöck zurück, Pastor der Pfarreiengemeinschaft Treis-Karden. Doch jetzt ist die Figur wieder da – sie befand sich im Besitz des wohl bekanntesten Kunstdiebs Frankreichs: Stéphane Breitwieser. Abenteuerlich. Aber wie und vor allem wann die Statue den Weg zurück an die Mosel fand, „ist schon fast unheimlich, muss man ehrlicherweise sagen“, hält Flöck fest.