Ulmen

In einer unscheinbaren, temperaturüberwachten schwarzen Kiste lagern die ersten für den Kreis Cochem-Zell bestimmten Impfdosen des Herstellers Biontech. Um 8 Uhr am Dienstagmorgen beginnt das Team mit dem Aufbau, um 9 Uhr sollen die ersten Impfdosen verabreicht werden. Der Apotheker Thomas Hanhart aus Kaisersesch hat den Impfstoff am Vortag von Koblenz ins Impfzentrum nach Landkern gebracht. Dort soll am Donnerstag die Arbeit aufgenommen werden.