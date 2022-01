Die Flutkatastrophe im Juli erschütterte nicht nur das schwer betroffene Ahrtal. Auch im Kreis Cochem-Zell zeigte sich, wie schnell eine Hochwasserwelle entstehen kann – so verwandelten sich auch der Alfbach bei Alf und der Elzbach in Moselkern in reißende Gewässer. Nicht so verheerend wie die Ahr, dennoch hinterließen die Wassermassen ihre Spuren.