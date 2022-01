Starkregen: Es braucht bessere Flutvorsorge

Die Flutkatastrophe im Juli erschütterte nicht nur das schwer betroffene Ahrtal. Auch im Kreis Cochem-Zell zeigte sich, wie schnell eine Hochwasserwelle entstehen kann – so verwandelten sich auch der Alfbach bei Alf und der Elzbach in Moselkern in reißende Gewässer. Nicht so verheerend wie die Ahr, dennoch hinterließen die Wassermassen ihre Spuren. Den Stadtteil Trier-Ehrang an der Obermosel hat die Kyll innerhalb kürzester Zeit so heftig geflutet, dass Hunderte Häuser unter Wasser standen. Doch woran lag es, dass die Starkregenkatastrophe die Mosel und ihre Nebenflüsse im Kreis Cochem-Zell nicht derart hart traf wie die Ahr? Die RZ hat bei den Verbandsgemeinden (VGs) nachgefragt.