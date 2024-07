Plus Ulmen

Stadtspitze in Ulmen: Alter Bürgermeister mit neuen Beigeordneten

Von Dieter Junker

i Die neue Ulmener Stadtspitze (von links): Stadtbürgermeister Thomas Kerpen, Erste Beigeordnete Heike Meurer, Zweiter Beigeordneter Michael Mais und Dritter Beigeordnete Uwe Schaaf. Foto: Dieter Junker

Es war nur eine kurze Sitzung im Gemeindehaus „Am Maar“ in Ulmen. Und doch traf der neue Ulmener Stadtrat viele wichtige Entscheidungen für die kommenden fünf Jahre. So wählten die Stadträte neue Beigeordnete, auch wurde der bisherige Stadtbürgermeister erneut in sein Amt eingeführt.