Froh darüber, die Fraktionen in einer Präsenssitzung wiederzusehen, begrüßt Stadtbürgermeister Gerhard Weber den Stadtrat in der Sporthalle Kaisersesch. Die Wahl eines Ersten Beigeordneten steht an, nachdem Eugen Weiten (CDU) sein Amt niedergelegt hat. Mit 17 Ja- und 2 Nein-Stimmen wird Karl-Heinz Berg gewählt, der so vom Posten als 2. Beigeordneter an die Spitze der Stellvertreter des Stadtchefs „aufrückt“