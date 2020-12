Cochem-Zell

Corona hat nicht nur Deutschland und Europa schwer getroffen. Überall in der Welt sind die Folgen der Pandemie zu spüren. Doch besonders schwer sind die Auswirkungen in Afrika, hier trifft es die Ärmsten der Armen. Dies spüren auch die Menschen in Ruanda, dem afrikanischen Partnerland von Rheinland-Pfalz, wo sich auch viele Cochem-Zeller engagieren.