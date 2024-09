Spenden sind willkommen: Zweiter Zeller Hilfstransport für Ukraine-Flüchtlinge startet

In wenigen Tagen soll von unserer Region aus ein weiterer Hilfstransport für die Ukraine-Flüchtlinge nach Litauen starten. Dafür werden noch Hilfsgüter und Spenden gesucht.

Anfang Oktober 2023 startete ein Team aus zwölf Fahrern mit einer Hilfsgüterlieferung von Zell aus in das 1700 Kilometer entfernte Vilnius in Litauen. Zwölf Freiwillige hatten die enorme Strecke von rund 3500 Kilometer hin und zurück innerhalb von 54 Stunden zurückgelegt. Sie brachten dringend benötigte Hilfsgüter zu Müttern und Kindern, deren Väter zum Teil im Krieg kämpften und in Litauen als Flüchtlinge gestrandet sind

Projektleiter war Hans-Peter Dohr aus Zell vom Rotary Club Cochem-Zell, der auch nun für den jetzt anstehenden zweiten Hilfstransport verantwortlich zeichnet. Dieses Jahr hilft die ihm Katrin Bornmüller aus Wittlich, die schon jahrelang Transporte organisiert und inzwischen selbst mit großen Lkw die Ukraine anfährt.

Auf ihre Empfehlung hin hat Hans-Peter Dohr mit der katholischen Pfarrgemeinde Zeller Hamm sowie der evangelischen Kirchengemeinde Zell den Transport zusammen mit dem Rotary Club Cochem-Zell im vergangenen Jahr durchgeführt.

„Was wir dort vor Ort gesehen und vorgefunden haben, hat uns bewegt einen weiteren Transport in diesem Jahr durchzuführen. Jedoch soll dieser Transport nun mit Hilfe von großen Lkw gestellt durch die IGFM (Internationale Gesellschaft für Menschenrechte) Wittlich organisiert werden“, erzählt Katrin Bornemüller.

Die Transportkosten übernimmt der Rotary Club Cochem-Zell. Der Transport startet diesmal ab Wittlich. Die Hilfsgüter werden von den Sammelplätzen nach Wittlich gebracht.

Folgende Artikel können für den Hilfstransport an den Sammelplätzen abgegeben werden: Babynahrung, Babykleidung, Baby-Hygiene und Pflege, Windeln, Kinderwagen, Buggys (keine Auto-Sitze), Hygieneartikel, vor allem Frauenhygiene, Mundhygieneartikel, Shampoo und Seife, Kinderschuhe und Badesandalen, Kinderbekleidung, Spielzeug, Malbücher, Buntstifte, Wolldecken, lagerfähige Nahrungsmittel jeder Art, vor allem Öl, Mehl, Reis, Zucker, Nudeln, Haferflocken, Kaffee, Kakao, Milchpulver, Trockenmilch, Schokolade, Artikel zur medizinischen Versorgung (Verbandsmaterial), Schmerzmittel.

Wer Geld spenden möchte, kann dieses überweisen auf das Konto IBAN DE77 5606 1472 0007 0456 66, des Fördervereins des Rotary Club Cochem-Zell.