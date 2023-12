Vor einiger Zeit hat der Vorstand des AWO-Ortsvereins der Verbandsgemeinde (VG) Zell, vertreten durch die Erste Vorsitzende, Frau Gaby Trippen, eine Spende in Höhe von 500 Euro an die Cochemer Tafel, vertreten durch den Geschäftsstellenleiter der Caritas-Geschäftsstelle Cochem des Caritasverbandes Mosel-Eifel-Hunsrück, Herr Karl Dumont, überreicht. Die Freude über die Spende war überwältigend. Daraufhin hat Herr Dumont den Vorstand zu einem persönlichen Besuch der Tafel in Cochem eingeladen.