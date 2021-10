In einer persönlichen Erklärung am Ende der Sitzung des Kreisausschusses hat der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Karl Heinz Simon, sein Mandat im Cochem-Zeller Kreistag niedergelegt. Simon, der auch Bürgermeister der Verbandsgemeinde Zell ist und in Pünderich lebt, gehörte dem Gremium seit 32 Jahren an.