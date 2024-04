SPD schickt Mediziner ins Rennen: Dr. Alois Pitzen will Bürgermeister von Ulmen werden

Der parteilose Mediziner Alois Pitzen tritt bei der Stadtbürgermeisterwahl am 9. Juni als SPD-Kandidat an.

Der parteilose Mediziner Alois Pitzen tritt bei der Stadtbürgermeisterwahl am 9. Juni als SPD-Kandidat an. Foto: Alois Pitzen

Anzeige

„Alois Pitzen ist kommunalpolitisch erfahren. Er gehört bereits dem Stadtrat Ulmen an und ist, obwohl Mitglied der SPD-Fraktion, keiner Partei zugehörig“, stellen die Sozialdemokraten in einer Pressemitteilung fest. „Ich möchte Stadtbürgermeister für alle Menschen in Ulmen werden. Die Parteizugehörigkeit darf dabei keine Rolle spielen“, wird Alois Pitzen dort zitiert.

Mit seinem Lebenslauf und seiner beruflichen Erfahrung kann er laut SPD punkten: Geboren 1968 in Ulmen, Abitur am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Daun, danach Wehrdienst als Fallschirmjäger bei der Luftlandebrigade 33 in Saarlouis.

Nach der Bundeswehr folgte ein Praktikum in einem Seniorenheim in Straßburg. Medizin studierte Alois Pitzen in Mainz, Grenoble und Dresden. Erfahrung als Mediziner sammelte er später an der Charité in Berlin und in einem Arbeiterviertel in England.

Mit seiner Ehefrau und den zwei Kindern ging es nach Australien und Neuseeland, auch dort als Mediziner. Und immer wieder dazwischen berufliche Stationen in der Eifel, wie im Krankenhaus Daun und in einer Hausarztpraxis in Kelberg.

Seit einigen Jahren arbeitet Dr. Alois Pitzen als Arzt in einer hausärztlichen Gemeinschaftspraxis in Daun, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Alois Pitzen: „Hausarzt in Daun zu sein bedeutet, Einblick in das Leben der Menschen in der Eifel zu bekommen.“