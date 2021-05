Es sind nur ein paar Hundert Meter, aber an der Dauner Umgehungsstraße, Teil der Bundesstraße 257, werden in naher Zukunft gleich drei für die Stadtentwicklung bedeutsame Projekte umgesetzt. Unterhalb des Bahnhofs plant der aus Daun stammende Heidelberger Investor Christoph Slabik ein Gewerbegebiet, nur wenige Meter entfernt entsteht im Bereich des Hotzendrees der Wohnmobilpark am Lieserbogen – die Eröffnung ist im nächsten Jahr geplant.