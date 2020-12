Zell

Im Rahmen der diesjährigen Ferienangebote der Verbandsgemeinde Zell stehen auch zwei Inlinerfahrten nach Reil auf dem Programm. Beim ersten Treffen herrscht großer Andrang an jugendlichen Skatern an der Pündericher Fähre. Doch kommt das begehrte Programm wegen der Corona-Pandemie überhaupt ins Rollen? Als Erster bereits fix und fertig angezogen, in orangefarbener Schutzkleidung, wartet der neunjährige Linus und stellt ungeduldig die Frage: „Können wir heute Inliner fahren?“ Die gute Nachricht für ihn und seine acht weiblichen Altersgenossinnen lautet Ja. „Endlich!“ Es fällt ihm ein Stein vom Herzen.