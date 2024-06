Sozialverband in Kaisersesch: VdK ehrt verdiente Mitglieder

Jüngst hat sich der Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner (VdK) Kaisersesch zu einer Mitgliederversammlung in der Alten Schule in Kaisersesch getroffen.

Der Vorsitzende Hans-Jürgen Oster begrüßte die VdK-Mitglieder und dankte für ihre Teilnahme. Er berichtete über die Aktivitäten und die Entwicklung des Ortsverbands im vergangenen Jahr 2023 und gab eine Vorschau auf das laufende Jahr.

Langjährige Mitglieder geehrt

Gemeinsam mit dem Kreisvorsitzenden Andreas Peifer ehrte Oster langjährige Mitglieder. So auch Stadtbürgermeister Gerhard Weber und Matthias Schnitzler. Am Ende der Sitzung folgte der gemütliche Teil bei kleinen Leckereien, heißt es in der Pressemitteilung des Sozialverbandes. red Foto: Manfred Scheuermann