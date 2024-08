Sosberg

Sosberg feiert das erste Weinfest an der Geierlay: „Mosel meets Hunsrück“ begeistert Besucher

i Die Premiere von Mosel meets Hunsrück war ein voller Erfolg. Foto: Sarah Meisel

Mosel und Hunsrück treffen sich an der Geierlay – unter diesem Motto begegneten sich Besucher und regionale Spezialitäten bei dem ersten Weinfest am Sosberger Brückenkopf. Das Fest lud nicht nur die Besucher der Geierlay zum Verweilen ein, sondern lockte auch viele Einheimische aus der Region nach Sosberg und an die schönste Hängeseilbrücke Deutschlands. So heißt es in einer Pressemitteilung der Gesellschaft Zeller Land Tourismus.