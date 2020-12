Sonntagsöffnung in der Region: IHK will Rechtssicherheit erreichen

Cochem/Region

Gerade im vorigen Jahr sind verkaufsoffene Sonntage ein kontrovers diskutiertes Thema in Rheinland-Pfalz gewesen. Das lag großteils an der Rechtsprechung, die zuungunsten der Handeltreibenden ausfiel. In Bad Kreuznach wurde der traditionelle Mantelsonntag per Richterspruch gekippt, in Andernach zwei verkaufsoffene Sonntage im Nachhinein für unrechtmäßig erklärt. Das ist für den stationären Handel und die IHK so nicht hinnehmbar. Gerade die IHK Koblenz sieht sich als Speerspitze, um gesetzliche Verbesserungen im Land in puncto verkaufsoffene Sonntage zu erreichen. „In anderen Bundesländern ist die Regelung deutlich unbürokratischer“, sagt Martin Neudecker, der IHK-Regionalgeschäftsführer für Mayen-Koblenz. Die Stadt Cochem ist da im Übrigen wesentlich weiter, sie genießt einen Sonderstatus.