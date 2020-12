Sommerschule in den ersten beiden Augustwochen

Auf Initiative des Bildungsministeriums und der kommunalen Spitzenverbände wird in den letzten beiden Sommerferienwochen die „Sommerschule Rheinland-Pfalz“ angeboten. Es ist ein pädagogisches Angebot, das sich an die Schüler der ersten bis achten Klassen richtet. Die Kommunen stellen die Gebäude zur Verfügung, das Bildungsministerium ist für das pädagogische Angebot verantwortlich. Die Kurse werden von Lehramtsstudenten, Lehrkräften, pädagogischem Personal und älteren Oberstufenschülerinnen und -schülern geleitet, die vorher hierfür geschult werden. Das Angebot umfasst Förderunterricht in den Fächern Deutsch und Mathematik, wie die Kreisverwaltung Cochem-Zell in einer Pressemitteilung erklärt.