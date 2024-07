Plus Traben-Trarbach Softgetränke, Schokoriegel und japanische Nudeln: Neuer Automatenladen in Traben-Trarbach eröffnet Von Samuel Karsten Cartelli i Markus Dietrich eröffnet in Traben-Trarbach seinen nächsten Automatenladen. Auch in Wittlich, Kröv und Ürzig stehen sie. Foto: Samuel Cartelli In Traben-Trarbach gibt es einen neuen Automatenladen. Warum er gut in die Doppelstadt passt und was Kunden dort rund um die Uhr kaufen können, erklärt der Inhaber. Lesezeit: 2 Minuten

Er wirkt fast ein wenig unscheinbar, der neue Automatenladen von Markus Dietrich. So eingeengt am Trabener Brückenkopf zwischen Eisdiele und NKD. Der Laden, der vor allem Nachteulen anlocken soll. Auch ausländische Spezialitäten bereichern das Sortiment „Ich sehe, dass in den Abendstunden die meisten Leute kommen“, sagt Dietrich. Das könne er in einer ...