Archivierter Artikel vom 20.08.2020, 05:00 Uhr

So steht es um eine Reaktivierung „Der Bund hat eine große Förderkulisse aufgemacht, wir können also hoffen“, sagt Benedikt Oster als Beigeordneter der Verbandsgemeinde Kaisersesch. Bis Ende des Jahres soll eine Studie für den Wasserstoffbetrieb fertig sein. Und Dr.

Jörg Heinen von Innogy sagt: „Wir sind darauf angewiesen, dass wir eine reale Nutzung der Technologie haben.“ Schlecht steht es allerdings um die bestehende Technik. „Hier ist auf der ganzen Strecke sehr alte Signaltechnik verbaut, die Infrastruktur ist nicht zu gebrauchen“, sagt Thorsten Müller vom SPNV. Die fahrbare Geschwindigkeit sei zu niedrig, es gebe keine Bahnhöfe. Allerdings solle man „die Geschichte hinter sich lassen und jetzt nach vorne schauen“. Die Prämisse für eine Reaktivierung sei, schnell von Gerolstein an den Rhein zu kommen. Es brauche nun einen genauen Eurobetrag für die Reaktivierung. Da müsse auch der gesamte Fahrplan in den Blick genommen werden, auch der Ersatzverkehr. Die Chance sei momentan greifbar, so Müller.