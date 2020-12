Gottesdienste finden derzeit keine statt, um die Ausbreitung des Coronavirus wirksam einzudämmen. Dennoch wollen die Kirchen den Kontakt zu den Menschen nicht abreißen lassen und ihnen auch in dieser Zeit Hilfe und Zuspruch anbieten. Im evangelischen Kirchenkreis Simmern-Trarbach sollen nun bis auf weiteres an den Sonntagen in vielen evangelischen Kirchen um 10 Uhr die Glocken läuten, als Einladung zum gemeinsamen Gebet. „Auch wenn zurzeit keine Gottesdienste in den Kirchen stattfinden können, so laden die Glocken doch ein zum Gebet“, sagt Superintendent Hans-Joachim Hermes. „In den Häusern werden sich dann zur gleichen Zeit Menschen zum Gebet sammeln. Der gemeinsame Glaube verbindet uns und wir wissen Gott in unserer Nähe“, so Hermes.