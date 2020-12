Auch die Kreise Bernkastel-Wittlich sowie Vulkaneifel melden „Alarmstufe Rot“. Heinz-Peter Thiel möchte einen lokalen Lockdown verhindern, schreibt er am Freitagmorgen in einer Pressemitteilung. Das Risiko sei allerdings hoch. In den Schulen gilt ab Montag ab der 5. Klasse eine Maskenpflicht, ebenso für Institutionen der Erwachsenenbildung, Weiterbildung, in Fahrschulen und in privaten Bildungseinrichtungen. Sport und Gastronomie bleiben zugänglich, private Treffen sollen auf maximal zehn Personen beschränkt werden. Zudem solle man keine Menschen außerhalb der eigenen „sozialen Kohorte“ treffen. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Vulkaneifel liegt am Freitag bei 105.