Kaisersesch

Das Bistro des Mehrgenerationenhauses Schieferland in Kaisersesch füllt sich langsam. Die Senioren sitzen mit Kaffee und kleinen Leckereien am Tisch und tauschen sich aus. Worüber? Über das kürzlich angeschaffte Tablet oder das Smartphone, das ein Bekannter zwar eingerichtet hat, die Senioren aber nun an die Grenzen des Fremdwortschatzes bringt. Es liegt Neugier in der Luft und man hört Sätze wie „Jetzt sind wir noch mal zum Lernen bereit“ oder „Das ist ja wie im ersten Schuljahr“. Mehr als ein Dutzend Senioren haben sich versammelt, um den Vormittag gemeinsam mit den Digitalbotschaftern „Generation Silber“ zu verbringen – und im Rahmen eines Workshops den Umgang mit dem Smartphone kennen zu lernen.