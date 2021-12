Simons Rückzug: Rat spricht Respekt aus

Voraussichtlich am 3. Juli 2022 werden die Wahlberechtigten in der Verbandsgemeinde (VG) Zell eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für ihren Bürgermeister Karl Heinz Simon (SPD) wählen. Einstimmig hat der VG-Rat während seiner jüngsten Onlinesitzung beschlossen, der Kommunalaufsichtsbehörde diesen Termin für die Urwahl vorzuschlagen. Eine mögliche Stichwahl soll dann zwei Wochen später, am 17. Juli 2022, erfolgen. Zukunftsmusik, zunächst einmal wurde es in den Reihen des Rat – trotz der wegen Corona gebotenen Distanz – emotional. Schließlich hatte der inzwischen 64 Jahre alte Pündericher Simon Anfang Dezember bekannt gegeben, sein Amt aus gesundheitlichen vorzeitig aufzugeben. Eigentlich wäre seine dritte Amtszeit erst am 3. Mai 2023 zu Ende gegangen.