Sie wollen auch Visionäre der Mosel sein: Wein der Zukunft kommt jetzt ins Glas

Von Thomas Brost

i Zwischen Valwig und Cochem-Cond wachsen auch Piwis: So zum Beispiel ein Sauvignac oder ein Regent. Foto: Thomas Brost

Junge Winzer machen sich an der Mosel auf, um neue Wege zu beschreiten. Das war bei den Moseljüngern genauso wie bei den Riesling-Rückbesinnern von „Maxime Herkunft“. Jüngstes Kind ist die Initiative Vision Mosel: Sie möchte ein Zukunftsthema vorantreiben und stellt sich am Sonntag und Montag, 17. und 18. März, 14 bis 18 Uhr, dem Genießer- und Fachpublikum zum ersten Mal vor. Der erste Ausblick von Vision Mosel ist in der Weinbar „Die Mosel“ in Traben-Trarbach zu erleben.