Plus Mesenich/Eindhoven Sie haben noch nie Karneval in Deutschland gefeiert: Prinzenpaar in Mesenich stammt aus Eindhoven In dieser Karnevalszeit herrschen Tollität Prinz Paulus I., der Lampegatter Fassnachttaucher, und ihre liebliche Prinzessin Merel I., die Amsel von Berckelbosch, über die närrischen Untertanen im Weindorf Mesenich. Viele Orte im Moseltal haben Prinzenpaare proklamiert, aber dieses Prinzenpaar kommt aus den Niederlanden und hat noch niemals Karneval in Deutschland gefeiert, heißt es in einer Pressemitteilung des Paares. Wie kommt das?

Sie sind mit Karneval aufgewachsen, aber dass sie eines Tages Prinz und Prinzessin Karneval in einem deutschen Weindorf werden würden, damit hätten Paul und Merel aus Eindhoven nie gerechnet. Sie hatten vernommen, dass Karneval Spaß macht, aber warum sollten sie an diesen Tagen Brabant verlassen, um an einem Umzug an ...