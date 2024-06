Plus Kaisersesch/Landkern Sie endet mit einem Unfall: 26-Jähriger liefert sich in Kaisersesch riskante Verfolgungsjagd mit der Polizei i Verfolgungsjagd Foto: dpa/Symbolfoto Auf den Gegenverkehr nahm er wenig Rücksicht, überholte in Kurven, gefährdete andere Menschen: Ein junger Mann wollte am Sonntagabend einer Verkehrskontrolle entgehen – und versuchte, der Polizei zwischen Kaisersesch und Landkern, davonzufahren. Lesezeit: 1 Minute

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich ein junger Mann am Sonntagabend vom Kreisverkehr in Kaisersesch nahe der ED-Tankstelle aus in Richtung Landkern. Gegen 19.20 Uhr, so berichtet es die Polizei, versuchte er mit seinem roten Audi einem Streifenwagen der Polizeiinspektion Cochem davonzufahren, um sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Riskante Manöver Während ...