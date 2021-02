Seniorengerecht wohnen: In der Eifel soll's gehen

Selbst in höherem Alter möglichst lange eigenständig leben – das wünscht sich wahrscheinlich jeder. Doch geht das auch noch, sobald erste körperliche Gebrechen es erschweren, ohne eine professionelle Hilfe zurechtzukommen? Klar, sagen der Architekt Andreas Rahmig (37) und Finanzfachwirt Eduard Gossen (33). Südwestlich der Alten Mayener Straße in Kaisersesch wollen sie eine große seniorengerechte Wohn-, Pflege- und Betreuungseinrichtung bauen lassen. Der Name des Projekts – „Kaiser Logen“ – ist Programm. Hochwertig soll alles werden, und allein schon die nackten Zahlen beeindrucken: 48 Wohneinheiten (sechs Drei- und 42 Zweizimmerwohnungen), 64 Stellplätze, 360 Quadratmeter Gemeinschaftsfläche, und 180 Quadratmeter Bürofläche für einen Pflegedienst, der direkt mit in den Gebäudekomplex integriert wird. Rahmig zufolge wird ein „zweistelliger Millionenbetrag“ fällig, um das Ganze zu verwirklichen, „circa zwölf Millionen Euro mindestens“. Gebaut werden soll möglichst bald – auch nach dem Willen der Stadt.