Plus Cochem/Senhals

Senhalser Unternehmerin bei „Weingastgeber Mosel“ ausgezeichnet: Gäste mit immer neuen Ideen verwöhnen

i Silvia Hees (4. von links) darf sich freuen: Die Unternehmerin aus Senheim-Senhals hat beim „Weingastgeber Mosel“ in der Kategorie „Beherbergungsbetriebe ab drei Sterne Superior“ den ersten Preis belegt. Dazu gratulieren Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft. Foto: Thomas Brost

Einen Schub in puncto Weinqualität hat der Wettbewerb „Der beste Schoppen“ vor Jahren an der Mosel ausgelöst. Gleichsam als Nachfolger gestartet, will der Wettbewerb „Weingastgeber Mosel“ seit 2019 eine ganzheitliche Betrachtung eines Betriebes vornehmen, auch mit Blick auf die Präsentation von Moselweinen und Kulinarik. Im Cochemer Kapuzinerkloster sind jetzt herausragende Beispiele zwischen Trier und Koblenz hervorgehoben und ausgezeichnet worden.