Plus Faid Seit 52 Jahren im Landkreis aktiv: Die Lebenshilfe feiert das „Jubiläum plus“ Von Thomas Esser i Zahlreiche Ehrengäste konnte Lebenshilfe-Vorsitzender Erhard Fischer (7. von links) zur Jubiläumsfeier vor der Wohnstätte „Beim weißen Stein“ in Faid begrüßen. Foto: Thomas Esser Eigentlich hätte die 50-Jahr-Feier der Lebenshilfe Cochem-Zell bereits im Sommer vor zwei Jahren stattfinden sollen. Leider mussten die Offiziellen zu diesem Zeitpunkt wegen einer beträchtlichen Anzahl an Corona-Patienten die geplante Veranstaltung aber absagen. Lesezeit: 2 Minuten

„Deshalb feiern wir in diesem Jahr gemeinsam eben 50 plus zwei Jahre Lebenshilfe Cochem-Zell e.V.”, so deren Vorsitzender Erhard Fischer. Er und sein Stellvertreter Hans Bleck konnten zum „Jubiläum plus” zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner, deren Betreuerinnen und Betreuer, Familienangehörige, Freunde und Unterstützer begrüßen. Die gaben sich am Veranstaltungsort und der ...