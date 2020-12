Landkern

Als der damalige Wirt des Gasthauses Zur Post in Landkern 1970 die Werkstatt des Schneidermeisters Rudolf Schaden betritt, hat er nicht nur die Anprobe seines neuen Anzugs im Sinn, sondern auch einen Plan. Denn während Schaden die perfekte Passform des Anzugs am Kunden absteckt, bietet dieser dem Schneidermeister die Übernahme seiner Gaststätte an. Rudolf Schaden staunt nicht schlecht, dass ihm und seiner Frau Barbara die Zukunft der Gaststätte anvertraut werden soll, hatten sie doch keinerlei Vorkenntnisse aus dem Gastgewerbe. Doch das Ehepaar findet schnell Gefallen an der Idee, etwas ganz Neues anzufangen, überlegt nicht lange und schlägt ein.