Plus Treis-Karden Seit 160 Jahren sorgt er für einen guten Klang: Spielmannszug der Feuerwehr Treis feiert Jubiläum i Der Spielmannszug der Treiser Feuerwehr freut sich auf die Jubiläumsveranstaltung am 20. April. Foto: Rolf-A. Schmitz Der Spielmannszug 1864 der Freiwilligen Feuerwehr Treis hat in diesem Jahr allen Grund zu feiern: Der Verein begeht sein 160-jähriges Bestehen. Gegründet im Jahr 1864 ist er seitdem ein fester Bestandteil der Treiser Kirmes, denn jedes Jahr wird der Kirmeszug von den Spielleuten angeführt, teilen die Musiker mit. Lesezeit: 1 Minute

Der Spielmannszug gewann in der Vergangenheit bereits zahlreiche Preise bei diversen Wettbewerben, auch in den höchsten Spielklassen. 1999 wurde ihm vom damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog die Pro Musica-Plakette für eine mehr als 100-jährige Tradition und als Auszeichnung für die in langjährigem Wirken erworbenen Verdienste um die Pflege des instrumentalen Musizierens ...