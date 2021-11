Wer nur den Garten in der Ringstraße 26 in Walsdorf betritt, fühlt sich schon in einem märchenhaften Reich und entdeckt Zwerge, Pilze, Vögel und andere Keramikfiguren, hängend an Wänden, Fenstern oder untergebracht in Blechwannen und tönernen Körbchen. Sie alle sind Unikate von Keramikerin Erika Well. „Ekka“ ist ihr Spitzname aus Kindertagen, aber ihr Keramikhobby betreibt das Naturtalent erst seit vier Jahren in ihrer Keramikwerkstatt neben dem Wohnhaus.