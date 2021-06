Secondhandwaren für eine bessere Zukunft: Dekanat Cochem beteiligt sich an Kleidersammlung für Bolivien

„Gerade in diesem Jahr lief es wie am Schnürchen. Trotz der Einschränkungen, die wir durch Corona haben hinnehmen müssen, war die diesjährige Bolivienkleidersammlung in unserem Dekanat ein voller Erfolg. Und es war einfach toll, die vielen motivierten und engagierten Jugendlichen und auch die vielen begleitenden Erwachsenen zu erleben, die aktiv durch ihre Mithilfe diese Aktion erst möglich machten“, teilt der Verantwortliche für die diesjährige Bolivienkleidersammlung für den Bereich des Dekanates Cochem, Pastoralreferent Frank Hoffmann, mit.