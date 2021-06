Insgesamt 28 Kinder zogen sich im Freibad in Ellenz-Poltersdorf kleine Schnittverletzungen an den Füßen zu, die Verbandsgemeinde Cochem ließ daraufhin das Nichtschwimmerbecken des Schwimmbades schließen. Mittlerweile wurden die vermeintlich ursächlichen Stellen am Becken gefunden, hofft Bernd Schuwerack, Geschäftsführer des Freizeitzentrums Cochem.