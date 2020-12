Cochem

Das dürfte wohl ein größeres Projekt für den Kreis Cochem-Zell werden: Die Sporthalle des Martin-von-Cochem-Gymnasiums muss voraussichtlich abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Dies sagt jedenfalls ein Gutachter, der vom Kreis beauftragt wurde. Grund dafür sind laut Kreis altersbedingte Schäden am Stahlbetontragwerk. Derzeit ist die Sporthalle des Cochemer Gymnasiums bis auf Weiteres sowohl für den Sportunterricht wie auch den Vereinssport geschlossen. Von der Schließung betroffen sind auch die Schülerinnen und Schüler der Realschule plus in Cochem, die die Sporthalle ebenfalls mitbenutzen.